Indice di vivibilità climatica 2023, Milano al 77esimo posto su 108 capoluoghi: "Caldo pericoloso" A Milano nel 2023 si sono registrati oltre 40 giorni con condizioni biometeorologiche a rischio per il forte calore. Nessun giorno di gelo in città, mentre aumentano le settimane di pioggia e gli eventi estremi. La nebbia? Ormai si sta diradando.

In fondo alla classifica della vivibilità climatica. È Milano, che per il 2023 guadagna il 77esimo posto su 108 capoluoghi nazionali, perdendo due posizioni rispetto all'anno precedente: è il verdetto della classifica de IlMeteo.it con Corriere della Sera, che dal 2000 monitora le condizioni meteo del Bel Paese elaborando oltre 380 milioni di dati.

Il calore percepito

Il motivo? Il fortissimo calore percepito in città. Con una decina di giorni di termometro rosso e oltre 40 quelli con condizioni biometeorologiche "pericolose", con tanto di record assoluto di 38,3 gradi registrati nella seconda metà di agosto 2023 (e per la precisione il 23 agosto scorso). Un cambiamento di clima significativo, se si conta a maggior ragione che i giorni di "gelo" (ovvero quelli con massima inferiore ai 3 gradi centigradi) sono stati zero: l’anno precedente, 2022, erano 14 contro i 101 del 2005.

Aumenta la pioggia, sparisce la nebbia a Milano

Insomma, la classifica non bacia certo il capoluogo lombardo. Neanche per quanto riguarda gli altri 17 parametri dello studio, tra cui notti tropicali, nuvolosità diurna, escursione termica e brezza estiva. Per quanto riguarda la siccità Milano occupa infatti la 26esima casella, mentre per gli eventi estremi (nuova voce) la città si piazza addirittura 16esima dopo il nubifragio del 25 luglio che aveva causato la caduta di alberi e tantissimi disagi. Per la nebbia, invece, Milano si posiziona al 25esimo posto, venendo addirittura superata da Livorno, Pisa e Cosenza (ma non dalle lombarde Pavia e Mantova, che rimangono salde al primo e secondo posto).

Per quanto riguarda i giorni di pioggia (giornate con precipitazioni di almeno 1 millimetro), infine? Si può notare che negli ultimi 24 anni c’è una tendenza all’aumento, più accentuata a partire dal 2018, con un numero circa doppio rispetto al quinquennio 2003-2007: tanto vale a far scendere Milano al 28esimo posto dell'elenco, con 82 giorni di pioggia nel 2023.