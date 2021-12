Indagine sui prezzi dei tamponi in Lombardia: c’è chi specula e chi li mantiene stabili L’aumento dei contagi ha portato a un aumento di richiesta di tamponi rapidi e molecolari: molti cittadini sono stati costretti a rivolgersi a strutture private. Se qualcuno ha scelto di mantenere i costi precedenti all’ncremento dei casi, qualcuno invece ha deciso di aumentarli.

A cura di Ilaria Quattrone

L'elevata contagiosità della variante Omicon ha messo sotto pressione il sistema sanitario nazionale: in queste settimane abbiamo assistito alle lunghe file fuori dalle farmacie, alle interminabili ore di attese fuori dai drive through e all'impossibilità di poter prenotare un tampone molecolare in tempi rapidi. In Lombardia i medici di base affermano che prima di metà gennaio è impossibile riuscire a sottoporsi a un test. Una difficoltà che spinge molti a riversarsi sui laboratori privati dove si può arrivare a pagare anche 145 euro.

Quanto costa un tampone rapido

Il costo di un test ovviamente varia in base alla tipologia: il rapido ha un costo inferiore rispetto al molecolare. Se le farmacie sono però costrette a mantenerlo sui 15 euro, nel privato sono pochissimi i laboratori che hanno scelto di adeguarsi ai prezzi delle farmacie. Al Centro Affidea un rapido costa 15 euro così come all'Istituto Città Studi. Al Centro Diagnostico Italiano invece ne costa 20. Alla Clinica Ambrosiana il costo è di 25 euro mentre all'Auxologico è necessario pagare 30 euro. Il caso che sta sollevando maggiori polemiche è quello delle Cliniche San Donato dove il prezzo prima si aggirava tra i 15 e i 22 euro mentre ore tra i 19 e i 36 euro: "Il costo può variare in base alla struttura selezionata – si legge poi nel sito – e in base al giorno in cui si esegue il tampone se festivo o feriale".

Quanto costa un tampone molecolare

Per quanto riguarda il costo del tampone molecolare, nei laboratori privati si può arrivare a pagare anche fino a 145 euro. Il centro Affidea è tra coloro che ha i prezzi più bassi: qui, il molecolare si paga 60 euro. Subito dopo c'è il centro Humanitas di Rozzano dove un molecolare (il cui prezzo prima era di 65 euro), costa 70 euro. Alla Clinica Ambrosiana, il prezzo è rimasto invariato rispetto a un anno fa: un tampone molecolare si paga 75 euro. Al Centro Diagnostico Italiano, il costo è di 80 euro più 2 euro di marca da bollo. Alla clinica Cerbahealthcare un molecolare costa 80 euro mentre all'Auxologico e alla clinica Multimedica costa 90 euro. Alla clinica San Donato invece il prezzo può variare: il minimo è di 80 euro, ma si potrebbe arrivare anche a pagare 145 euro. Sul sito del gruppo, nel momento in cui si vuole effettuare una prenotazione online è possibile scegliere tra effettuare un tampone molecolare con risultato immediato (referto in una, due o quattro ore) oppure no. Nel primo caso il primo posto disponibile è l'11 gennaio e il prezzo è di 120 euro mentre nel secondo la prima disponibilità è al 4 gennaio e il costo è di 80 euro.