Incidente tra un’auto e un monopattino a Milano, grave un ragazzo di 17 anni Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente tra il monopattino sul quale si trovava e un’auto. L’episodio è accaduto in via Aldini a Milano.

A cura di Francesco Loiacono

Un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Milano dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Stando a quanto ricostruito al momento, il giovane stava percorrendo via Antonio Aldini, in zona Quarto Oggiaro, a bordo di un monopattino elettrico, quando per cause da accertare si è scontrato contro un'auto.

Sul posto un'ambulanza e un'automedica: il ragazzo ha riportato diversi traumi

L'incidente, come spiega l'Azienda regionale emergenza urgenza in una nota, è avvenuto attorno a mezzogiorno. In via Aldini si sono precipitate in codice rosso un'ambulanza e un'automedica del 118: i soccorritori hanno prestato le prime cure al ferito, che nell'impatto ha riportato un trauma cranico commotivo, traumi al volto e al bacino e la frattura di una gamba. Il giovane – Y. A. le sue iniziali -, è stato stabilizzato sul posto e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Saranno le indagini della polizia locale, intervenuta in via Aldini per i rilievi, a fare luce sull'esatta dinamica di quanto accaduto e ad accertare eventuali responsabilità da parte del conducente dell'auto.