Incidente tra cinque veicoli sull’autostrada A4 tra Seriate e Bergamo: traffico in tilt Nella giornata di oggi, lunedì 25 settembre, si è verificato un incidente sull’autostrada A4: sono rimasti coinvolti tre camion, un furgone e un’auto. In totale ci sono sei persone ferite.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 25 settembre, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada A4 e tra i territorio di Seriate e Bergamo. Un camion si è ribaltato e sono stati coinvolti cinque veicoli. Nell'impatto, infatti, sono stati colpiti tre camion, un furgone e un'auto. Sono in totale sei le persone interessate, ma per fortuna nessuno è rimasta ferita in modo grave. Lo scontro, però, ha generato lunghe code in direzione Milano.

Il tratto tra Seriate e Bergamo, infatti, è stato chiuso per consentire alle forze dell'ordine tutte le operazioni di accertamento del caso.

Ci sono sei persone ferite

Nell'incidente sono rimaste ferite due donne di quarant'anni e quattro uomini che hanno rispettivamente 31, 44, 55 e settant'anni. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenze urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di tre ambulanze e un'auto medica. Tre persone sono state portate in ospedale mentre per gli altri non è stato necessario il ricovero.

Code lunghe 4 chilometri verso Milano

Gli agenti della polizia stradale e il personale della Direzione Secondo Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. I vigili del fuoco di Bergamo invece hanno messo in sicurezza l'area, tolto i mezzi accidentati e bonificato l'area.

Ovviamente per consentire tutto questo, è stato chiuso il tratto dell'autostrada dalle 9.30 alle 10.45. Questo ha mandato il traffico in tilt e causato code lunghe quattro chilometri soprattutto in direzione Milano. Sono state registrate code di tre chilometri vicino all'uscita di Seriate. Per questo motivo, è stato consigliato di percorrere la strada tangenziale di Bergamo per poi rientrare in autostrada a Dalmine.