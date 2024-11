Incidente tra auto e trattore a Isorella: grave un 14enne che viaggiava con il padre

video suggerito

Grave incidente oggi pomeriggio martedì 5 novembre a Isorella, in provincia di Brescia. Qui, all'altezza di via Garibaldi, intorno alle 17 un trattore e un'automobile si sono scontrati frontalmente per ragioni ancora da chiarire. Nello schianto è rimasto ferito un ragazzino di 14 anni che viaggiava a fianco del padre, al volante della vettura coinvolta.

Per lui si è reso così necessario il trasporto in eliambulanza all’ospedale di Brescia, dove è arrivato in codice rosso per forti traumi a torace, addome, schiena e arti superiori. Non sono stati ospedalizzati invece il padre del ragazzino, 49 anni, e il conducente del trattore, 24 anni.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Isorella.