Incidente tra auto e moto a Milano, gravissima una ragazza di 18 anni Lo schianto è avvenuto all’altezza di via Meda, angolo viale Tibaldi, intorno alle 2.45 di notte: la ragazza di 18 anni, che viaggiava come passeggera sulla moto guidata da un coetaneo, è stata sbalzata contro l’asfalto. All’origine, secondo le prime ricostruzioni, una mancata precedenza.

Un incidente tra un'auto e una moto ha avuto luogo stanotte a Milano, intorno alle 2.45. Nello schianto, avvenuto all'altezza di via Meda all'angolo con viale Tibaldi, a riportare gravi conseguenze è stata una ragazza di 18 anni, sbalzata violentemente contro l'asfalto.

La giovane, trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda, viaggiava come passeggera sulla moto guidata da un coetaneo, ricoverato in codice giallo al Policlinico di Milano per un trauma facciale. Illeso invece il conducente dell'automobile coinvolta, un uomo di 61 anni.

Resta ancora da definire la dinamica dell'incidente, così come le eventuali responsabilità: fondamentali, per fare luce sulla faccenda, saranno le telecamere di sorveglianza presenti in zona, ora al vaglio della polizia stradale.

Stando alle prime ricostruzioni, intanto, sembra che la moto stesse procedendo lungo viale Tibaldi verso Ascanio Sforza, mentre l'automobile ha attraversato l'incrocio lungo via Meda, direzione periferia. In quel momento uno dei due mezzi non avrebbe rispettato il segnale rosso del semaforo, causando così l'incidente.