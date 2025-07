Incidente tra auto e bus a Como: alla guida del suv c’era Maxence Caqueret, centrocampista del Como

Questa mattina a Como un’auto e un autobus di linea si sono scontrati sul viale per San Fermo della Battaglia. Alla guida del suv c’era Maxence Caqueret, 25enne centrocampista del Como. Il calciatore è stato portato in ospedale ma non avrebbe riportato gravi ferite.

Questa mattina a Como un'auto e un bus di linea si sono scontrati mentre percorrevano il viale per San Fermo della Battaglia, all'altezza del civico 13. Al momento non è ancora chiaro come sia avvenuto lo schianto. Una volta arrivati sul posto, gli agenti della polizia locale hanno scoperto che alla guida dell'automobile c'era Maxence Caqueret, 25enne centrocampista del Como. Fortunatamente il ragazzo non ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 30 luglio, attorno alle 7:00. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che il bus di linea C175 abbia colpito l'auto nella parte posteriore sinistra, sfondando il paraurti posteriore. L'auto, poi, è finita frontalmente contro il muro che costeggia la strada. Secondo una prima ipotesi, il calciatore potrebbe aver perso il controllo dell'auto a causa dell‘asfalto bagnato, proprio mentre dal lato opposto della carreggiata stava arrivando il pullman.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como e la Polizia Locale, che ha effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La strada interessata è rimasta chiusa per alcune ore, per permettere gli approfondimenti degli agenti e la rimozione dei veicoli. Una volta messo in sicurezza, il viale è stato riaperto al traffico. Come riporta il portale dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia, Caqueret è stato portato in ospedale in codice giallo, ma senza gravi ferite.