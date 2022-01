Incidente sull’Autostrada A8 Milano-Varese: 9 persone coinvolte e lunghe code a Legnano Incidente stradale all’alba di oggi sull’Autostrada A8 Milano-Varese, in direzione Varese. Almeno nove le persone coinvolte, anche se nessuno sarebbe grave. Lunghe code tra Origgio e Legnano.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 31 gennaio 2022, sull'Autostrada A8 Milano-Varese. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto in direzione Varese nel tratto compreso tra il bivio tra l'A8 e l'A9 e lo svincolo per Legnano. Non è ancora stata accertata la dinamica dell'episodio, anche se si ipotizza un tamponamento che avrebbe coinvolto almeno due auto. In totale l'Areu segnala che sono nove, per il momento, le persone rimaste coinvolte dall'incidente: hanno età comprese tra i 24 e i 53 anni e sono tutte state soccorse dal personale del 118, giunto sul posto a bordo di tre ambulanze e un'automedica. Fortunatamente, dalle prime informazioni pare che nessuna delle persone coinvolte sia rimasta seriamente ferita: gli interventi in corso sono tutti da codice verde.

Lunghe code in direzione Varese

L'incidente si è verificato poco prima delle 6, ma le conseguenze sul traffico si stanno facendo sentire anche a distanza di ore. Nell'ultimo aggiornamento, poco dopol le 7, l'account Twitter Luceverde Milano segnala quattro chilometri di coda tra Origgio Ovest e Legnano, in direzione Varese, a causa delle operazioni di soccorso e di sgombero dell'Autostrada alle quali partecipano i vigili del fuoco e pattuglie della polizia stradale. Per chi proviene da Milano è obbligatoria la deviazione in uscita a Legnano. Si sono create code anche nella carreggiata opposta a quella sulla quale si è verificato l'incidente, tra Busto Arsizio e Lainate. In questo caso la causa sono i curiosi che rallentano per vedere cosa è accaduto.