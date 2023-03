Incidente sull’autostrada A4, scontro tra auto e camion: ferite quattro persone Incidente lungo l’autostrada A4 tra la Barriera Milano Est e l’uscita per la Tangenziale Est (A52) dove un’automobile si sarebbe scontrata con un camion. Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone, di cui una in modo grave.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Gravissimo incidente stradale lungo l'autostrada A4 tra la Barriera Milano Est e l'uscita per la Tangenziale Est (A52): nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 marzo, intorno alle 13.45 un'automobile si sarebbe scontrata con un camion. Nell'impatto sono rimaste ferite quattro persone, di cui una in modo grave. La strada è ancora chiusa e ci sono code di quattro chilometri.

La sala operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto due ambulanze e un elicottero. Ci sarebbero tre uomini feriti. Nessuna notizia sulle generalità della quarta persona coinvolta. Dei tre feriti, uno avrebbe 48 anni e sarebbe stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Anche l'elicottero starebbe facendo rientro nella stessa struttura.

Traffico bloccato in direzione Venezia

Oltre ai medici e ai paramedici del 118, ci sono anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza. I pompieri hanno aiutato gli operatori sanitari nel recupero delle persone coinvolte e stanno procedendo alla rimozione dei veicoli. Presenti anche gli investigatori della polizia stradale di Novate. Gli agenti stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Intanto il traffico è bloccato in direzione Venezia mentre ci sarebbero rallentamenti verso Torino. Da Autostrade per L'Italia consigliano a chi è diretto verso Brescia di proseguire "sulla A52 Tangenziale Nord poi tangenziale direzione Venezia, uscire a Sant'Alessandro e seguire le indicazioni per Agrate dove è possibile rientrare in A4 verso Brescia/Venezia".

Chi invece arriva da Torino e da Varese si consiglia di "prendere la A50 Tangenziale Ovest proseguire su A51 Tangenziale Est verso Venezia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e i soccorsi sanitari e meccanici".