Incidente sull’autostrada A4 a Peschiera del Garda, scontro auto-moto: 9 veicoli coinvolti e 2 feriti

Grave incidente oggi, domenica 25 maggio, lungo l'autostrada A4 Torino-Trieste. Lo scontro tra un'automobile e una moto ha causato forti rallentamenti alla circolazione già pesantemente colpita dal flusso di turisti del lago: dopo l'impatto si è creata infatti una coda di veicoli lunga circa 7 chilometri nei pressi del casello di Peschiera del Garda (Brescia), in direzione di Milano.

Secondo quanto si è appreso al momento, tra i nove veicoli coinvolti nell'incidente due persone sono rimaste ferite in modo significativo, e quindi subito condotte in codice giallo verso gli ospedali della zona: il primo è stato caricato sull’elicottero del 118 e portato d’urgenza al Borgo Trento di Verona, mentre l’altro passeggero è finito invece all’ospedale Pederzoli di Peschiera, trasportato via terra dall’ambulanza. I due, nonostante la gravità delle ferite, non sarebbero in pericolo di vita.

Sono attualmente in corso le operazioni di rimozione dei veicoli e di smaltimento delle code.