Incidente sull’autostrada A22: 5 persone ferite e un bimbo che andava in vacanza con i nonni Sei persone sono rimaste ferite in un incidente sulla A22, all’altezza di Mantova. Nessuno di loro è in pericolo di vita, ma ci sono molti disagi al traffico.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Poco prima delle 9 di oggi, domenica 11 giugno, due auto si sono tamponate sull'autostrada A22, anche detta "del Brennero". Nell'incidente sono rimaste ferite ben sei persone, fra cui un bambino che viaggiava in auto con i nonni. Subito sono intervenuti i soccorsi sul posto. Si riscontrano anche disagi alla circolazione del traffico.

L'incidente sulla autostrada A22

Due auto viaggiavano sull'autostrada del Brennero, entrambe in direzione Nord, e fra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca si sono scontrate. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, ma tutte e sei le persone a bordo delle due vetture sono rimaste ferite nello schianto.

I feriti sono una donna di 45 anni e un uomo di 48, un bambino di 10 anni, due uomini di 73 anni e una donna di 69 anni. Sul posto sono subito arrivati i mezzi dell'agenzia regionale di emergenza e urgenza, compreso un elisoccorso decollato da Bergamo.

Fra i feriti c'è anche un bambino di 10 anni che viaggiava in macchina con i nonni: lo stavano portando con loro in vacanza dopo la fine della scuola. I tre avevano infatti prenotato una crociera, a cui per ora purtroppo dovranno rinunciare. Tuttavia nessuno dei 6 feriti ha riportato traumi pericoloso, benché siano stati trasportati tutti in ospedale per ulteriori accertamenti.

Molti i disagi al traffico

Molti sono, però, i disagi al traffico sulla A22 a causa dell'incidente. Al momento si registrano circa 10 chilometri di coda, in costante aumento. Finché non saranno terminati i rilievi e le operazione di rimozione delle vetture, non può infatti riprendere la normale circolazione sulle carreggiate.