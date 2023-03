Incidente sull’autostrada A1 a Casalpusterlengo: morto un camionista Nella mattinata di oggi, giovedì 2 marzo, si è verificato un incidente sull’autostrada A1 all’altezza di Casalpusterlengo (Lodi) dove si è registrato un morto: un camionista di 58 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Grave incidente nella mattinata di oggi, giovedì 2 marzo, sull'autostrada A1 all'altezza di Casalpusterlengo, comune che si trova in provincia di Lodi. Nell'impatto è morto un camionista di 58 anni. Sulla dinamica ci sono ancora poche informazioni. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche le forze dell'ordine.

Il camionista è morto sul colpo

L'incidente si sarebbe verificato intorno alle 9.30: a scontrarsi sarebbero stati due camion. Gli agenti della polizia stradale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica, capire quali sono state le cause e soprattutto accertare eventuali responsabilità.

Nel frattempo, i vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento di Sant'Angelo Lodigiano hanno aiutato i medici e i paramedici del 118 a estrarre il corpo del camionista di 58 anni e soccorrere gli altri feriti. Il 58enne, di cui non è stata diffusa l'identità, è morto sul colpo: non è stato possibile far altro se non dichiararne il decesso.

L'altro conducente del tir è stato trasferito in ospedale

Per quanto riguarda l'altro camionista, un uomo di 53 anni, sarebbe stato portato – così come si legge dal portale dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) che ha inviato un'ambulanza e un'automedica – in codice rosso in ospedale: non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.

Per consentire tutte le operazioni di messa in sicurezza, è stata bloccata la circolazione. Il traffico quindi è andato in tilt con oltre cinque chilometri di coda: la situazione sembrerebbe essere tornata alla normalità.