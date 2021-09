Incidente sull’A4, autotreno si ribalta: autostrada chiusa tra Bergamo e Capriate Incidente stradale all’alba di oggi, martedì 7 settembre, lungo l’Autostrada A4. Un autotreno con rimorchio carico di lingotti di alluminio si è ribaltato nel tratto tra Bergamo e Capriate, in direzione Milano. Il camionista, un 55enne, non ha riportato gravi ferite. Il tratto di autostrada è stato chiuso per i soccorsi e per liberare la carreggiata: code di chilometri in entrambi i sensi di marcia.

A cura di Francesco Loiacono

Un ferito e traffico in tilt: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, martedì 7 settembre, lungo l'Autostrada A4. Un autotreno con rimorchio carico di alluminio si è ribaltato all'altezza del chilometro 163 nel tratto tra Bergamo e Capriate, in direzione Milano. Nell'incidente, le cui cause sono in corso di definizione, è rimasto coinvolto un uomo di 55 anni, presumibilmente l'autista del mezzo pesante, che però fortunatamente non avrebbe riportato alcuna conseguenza: i mezzi di soccorso inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza in codice giallo non hanno infatti effettuato alcun trasporto in ospedale.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: chilometri di coda in entrambe le direzioni

Diverse e più pesanti le ripercussioni sul traffico: per consentire le operazioni di soccorso e per liberare la carreggiata dal carico dell'autotreno, che trasportava lingotti di alluminio, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Bergamo e Capriate. Pochi minuti dopo le 8 sul sito di Autostrade per l'Italia si segnalavano due chilometri di coda in diminuzione nel tratto chiuso e cinque chilometri di coda in aumento dopo l'uscita obbligatoria di Bergamo. Autostrade per l'Italia consiglia di anticipare l'uscita a Seriate per poi rientrare in autostrada a Capriate, mentre per le lunghe percorrenze per chi da Brescia è diretto verso Milano si consiglia di percorrere la A35 BreBeMi. Segnalate code anche in direzione opposta, tra Capriate e Dalmine verso Brescia, a causa dei curiosi. Sul luogo dell'incidente sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.