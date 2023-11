Incidente sul lavoro nel nuovo centro commerciale Merlata Bloom: operaio precipita da una scala Incidente sul lavoro al Merlata Bloom, il centro commerciale che aprirà domani a Milano: un operaio di 30 anni è precipitato da una scala. Si è fratturato una gamba.

A cura di Ilaria Quattrone





Nella giornata di oggi, martedì 14 novembre, si è verificato un incidente sul lavoro nel centro commerciale Merlata Bloom a Milano. La mega struttura sarà inaugurata domani, mercoledì 15 novembre. Sulla base di quanto diffuso fino a questo momento, sembrerebbe che un operaio di trent'anni sia precipitato da una scala: avrebbe fatto un volo di circa 3-4 metri. Le sue condizioni non sono gravi.

L'incidente è avvenuto alle 8.22. Decine di addetti, che erano impegnati negli ultimi preparativi, sono arrivati sul luogo dell'incidente e hanno immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze 112. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza. Il trentenne è stato trasferito all'ospedale Galeazzi dove gli è stata diagnosticata una frattura a una gamba. Non è quindi in pericolo di vita.

Sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo, dovranno verificare se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.