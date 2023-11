Mercoledì 15 novembre aprirà il centro commerciale Merlata Bloom: “Cerchiamo ancora 288 lavoratori” Domani aprirà il centro commerciale Merlata Bloom a Milano: ci saranno oltre 200 negozi e 40 ristoranti. Molti cercano ancora personale: si tratta di 288 posti di lavoro.

A cura di Ilaria Quattrone

Il progetto di Merlata Bloom

Nella giornata di domani, mercoledì 15 novembre, aprirà a Milano il centro commerciale Merlata Bloom. La struttura, grande 70mila metri quadrati, sorgerà alle porte di Mind e sarà inaugurata in via Daimler al civico 61. In occasione dell'apertura ci saranno tre giorni di festa con spettacoli e musica. Sarà vicino all'autostrada A4 e sarà collegata alla metro M1 Molino Dorino con alcune navette gratuite. Il centro ha permesso di assumere mille persone, ma ci sono ancora 288 posti di lavoro disponibili. Si tratta soprattutto di impieghi part time (20-30 ore circa) su turni e sei giorni a settimana.

Si tratta soprattutto di contratti del commercio per i livelli 3-4-5. Sarà possibile anche pranzare o cenare all'interno dei locali. Tra i punti vendita che cercano personale, ci sono soprattutto i ristoranti. C'è chi cerca trenta persone per lo staff di sale, chi – come la pizzeria Fresco e Cimmino – ha bisogno di cuochi, pizzaioli e camerieri. Ancora Poke House con banconisti, Cioccolati Italiani con addetti al banco e infine Bun Burger con camerieri.

Il Merlata Bloom sarà aperto dalle 9 alle 22. Ci sarà anche il multisala Notorious che resterà aperto fino a tarda sera. All'interno del centro commerciale, ci saranno 210 negozi. Sarà possibile anche pranzare o cenare nei 43 locali e ristoranti. All'interno sarà possibile trovare anche un superstore Esselunga e Decathlon. L'area sarà dedicata sia a grandi che a piccini: sarà infatti inaugurata un parco-ludoteca che si chiamerà Woonderwood Green Forest. Anche alcuni negozi cercano commessi o persone in grado di gestire la cassa, tra questi ci sono Motivi e Fiorella Rubino. La libreria Mondadori invece offre un part time. Non mancano poi le candidature per i negozi di gioielli, scarpe, cosmetici e casalinghi ma anche per il multisala che cerca un manager.