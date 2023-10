Quando apre Merlata Bloom, il nuovo centro commerciale di Milano che sarà un “acceleratore sociale” Merlata Bloom verrà inaugurato mercoledì 15 novembre e avrà negozi, cinema e locali di intrattenimento. Il complesso cercherà di distinguere gli spazi dedicati allo shopping da quelli per il cibo e il relax. L’idea dei realizzatori è far sì che il centro commerciale agevoli la socializzazione tra gli abitanti di Milano.

A cura di Sara Tirrito

Il progetto di Merlata Bloom

Il nuovo maxi centro commerciale Merlata Bloom aprirà a Milano il 15 novembre 2023.Il complesso, che sorge tra il Mind e Cascina Merlata, si autodefinisce Lifestyle center e comprenderà sia negozi che servizi e luoghi di intrattenimento. Ruolo centrale avrà il cibo e il verde: i negozi sono concepiti come un prolungamento del parco, grande 30 ettari, e gli spazi di ristoro sono lontani dallo shopping. Nell'idea dei costruttori, dovrebbe favorire la socializzazione e il relax dei clienti.

Cosa ci sarà nel Merlata Bloom di Milano

Nella struttura ci saranno in totale 210 negozi tra cui 43 di ristorazione. Ci sarà poi un supermercato Esselunga, un Decathlon e un cinema Notorious. Il centro sarà suddiviso su tre livelli. Al piano terra ci sarà il supermercato, decine di botteghe con prodotti locali e diversi negozi di sperimentali. Il primo piano è dedicato al mondo della moda e alla ristorazione con un taglio "esperienziale e un'area di livello premium", come specificato sul sito del Merlata bloom Milano.

Il secondo piano si concentra sugli spazi di svago e di intrattenimento. È lì che si troverà il cinema multiplex Notorius, che dovrebbe essere un cinema "di ultima generazione" e un negozio Decathlon di 7mila metri quadri e un giardino. Il Merlata Bloom è in fase di costruzione nella zona nord-ovest di Milano, ed è stato collocato tra il Milan Innovation District (Mind) e Cascina Merlata. Al suo interno avrà anche ampi spazi all'aperto tra cui un parco di 30 ettari e 2 piazze pubbliche.

Il concetto dietro al centro commerciale

La struttura aspira a presentarsi come "un'esperienza nuova", con aree indipendenti e separate tra shopping e relax. Il concetto è quello di isolare le occasioni di svago, dal cibo all'intrattenimento, per consentire agli utenti di dimenticare di trovarsi in un centro commerciale. Accanto a questo c'è la valorizzazione del food&beverage nel suo complesso. Gli spazi dedicati alla ristorazione sono contraddistinti da un design innovativo e saranno disposi in cinque aree diverse. L'obiettivo è quello da un lato di creare "un percorso di scoperta nel gusto a 360 gradi", ma anche di usare i luoghi del cibo come un "acceleratore sociale".

Gli angoli food saranno quindi arredati in modo familiare e cercheranno di costituire un punto di socializzazione per famiglie, residenti, studenti e lavoratori. L'architetto che ha progettato il centro commerciale ha ideato la struttura con i negozi come un prolungamento del parco, arricchendolo di terrazze e giardini. Merlata Bloom sarà raggiungibile in metropolitana dal centro città, ma anche in treno e passante, oltre che in auto.