Cade da una scala mentre sostituisce una lampadina al Merlata Bloom: grave operaio 59enne Un 59enne è caduto dalla scala mentre sostituiva una lampadina del nuovo centro commerciale Merlata Bloom. Il tecnico avrebbe riportato un’emorragia cerebrale ed è stato ricoverato d’urgenza.

Un tecnico 59enne è caduto dalla scala mentre sostituiva una lampadina non funzionante all'interno del nuovo centro commerciale Merlata Bloom di Cascina Merlata a Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 9:30 di questa mattina, domenica 19 novembre. In un primo momento le condizioni del 59enne non sono apparse preoccupanti, tanto che è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico in codice giallo. I medici che lo hanno visitato, però, hanno riscontrato un'emorragia cerebrale e hanno dovuto ricoverarlo d'urgenza. Le sue condizioni, al momento, sono considerate critiche.

Il 59enne caduto mentre sostituiva una lampadina

Gli agenti della Questura sono al lavoro al centro commerciale di via Dailmer per ricostruire la dinamica della caduta, capirne le cause e verificare che le norme di sicurezza siano state rispettate. Stando a una prima ricostruzione, pare che il 59enne sia caduto mentre stava cambiando una lampadina.

Precipitando a terra, il tecnico avrebbe battuto la testa. I responsabili del centro commerciale hanno chiamato subito il 118 e i soccorsi sono intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica. Il 59enne non avrebbe mai perso conoscenza, è sempre rimasto sveglio, così i sanitari hanno deciso di portarlo al pronto soccorso in codice giallo, ritenendo l'infortunio non particolarmente grave.

Le condizioni del tecnico e l'incidente del 14 novembre

Arrivato al Policlinico, però, i medici hanno riscontrato un'emorragia cerebrale e hanno dovuto ricoverarlo in codice rosso. Le sue condizioni sono considerate critiche, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Quello di oggi, che di fatto è la prima domenica in cui il nuovo centro commerciale è aperto al pubblico, è il secondo incidente avvenuto all'interno del Merlata Bloom in sei giorni. Martedì 14 novembre, alla vigilia dell'inaugurazione, un operaio di 30 anni è caduto da una scala mentre stava scendendo alcuni gradini.