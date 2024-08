video suggerito

Incidente sul lavoro nel Milanese, operaio incastrato in un Bobcat: è morto Incidente sul lavoro nel Milanese: un operaio di 61 anni è rimasto incastrato in un Bobcat. Gli operatori sanitari del 118 ne hanno dichiarato il decesso.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 9 agosto, si è verificato un incidente sul lavoro a Bareggio, un comune che si trova nella provincia di Milano. Un operaio, Emilio Luigi Seleroni, è rimasto incastrato in un Bobcat ed è morto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. L'incidente è avvenuto alle 21.46 in via Monte nero al civico 5//a. L'operaio, un uomo di 61 anni, è rimasto incastrato in un Bobcat e precisamente tra la pala e il telaio. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica.

Purtroppo i medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costarne il decesso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Questi ultimi hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.