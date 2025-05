video suggerito

Incidente sul lavoro in Valtellina, operaio si ferisce con un macchinario: è grave Oggi, giovedì 8 maggio, un operaio di 40 anni si è ferito gravemente con un macchinario in un cantiere nei pressi di Valdidentro (Sondrio). L'uomo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Sondalo dove al momento è ricoverato in prognosi riservata.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso della mattina di oggi, giovedì 8 maggio, un operaio di 40 anni si è ferito gravemente con un macchinario mentre era al lavoro in un cantiere nei pressi di Valdidentro, in provincia di Sondrio. Il 40enne è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Sondalo dove al momento è ricoverato in prognosi riservata.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 11:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi del cantiere alle ore 11:31 a bordo di due automediche e un elisoccorso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Tirano e l'Ats di Montagna.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente sarebbe avvenuto in un cantiere aperto lungo la strada statale del Foscagno, in territorio comunale di Valdidentro, in provincia di Sondrio, quando un operaio di 40 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava operando con un macchinario all'interno di un tunnel in fase di ristrutturazione per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Tirano e i tecnici di Ats della Montagna.

Al momento dell'incidente, i compagni avrebbero dato subito l'allarme e il lavoratore – che ha riportato alcuni traumi – è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Sondalo dove al momento è ricoverato in prognosi riservata.