Incidente sul lavoro nel Pavese, operaio 30enne si incastra in un macchinario: è grave Un operaio di 33 anni è rimasto ferito gravemente in un incidente sul lavoro avvenuto nel corso di questo pomeriggio in un'azienda di fertilizzanti a Vigevano (Pavia). Sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e gli operatori del 118 con l'elisoccorso.

A cura di Giulia Ghirardi

Un operaio di 33 anni è rimasto ferito, in maniera grave, in un incidente sul lavoro avvenuto nel corso di questo pomeriggio, venerdì 11 aprile, in un'azienda di fertilizzanti a Vigevano, in provincia di Pavia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 a bordo dell'elisoccorso.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 16:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dello stabilimento alle ore 15:46 a bordo di due ambulanze, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco, i carabinieri di Vigevano e l'ATS di Pavia.

Stando alle informazioni disponibili sino a questo momento, sembra che l'operaio stesse lavorando con un macchinario quando gli sarebbe rimasta incastrata una mano all'interno. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 avrebbe subito deciso di trasportare il 33enne, con l'elicottero e in codice rosso, al Policlinico San Matteo di Pavia per il trauma riportato all'arto superiore.

Al momento, le forze dell'ordine che sono giunte sul luogo dell'incidente stanno svolgendo tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda per riuscire a fare chiarezza sull'accaduto.