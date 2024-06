video suggerito

Incidente sul lavoro in provincia di Cremona, operai cadono mentre installano un condizionatore: feriti Incidente sul lavoro in provincia di Cremona: due operai sono precipitati mentre installavano un condizionatore in un’azienda. Sono stati trasferiti in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella giornata di oggi, venerdì 14 giugno, si è verificato un incidente sul lavoro a Gadesco Pieve Delmona, un comune che si trova in provincia di Cremona. Due operai sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri di Vescovato e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute Val Padana.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, i due sono dipendenti di 39 anni e 54 anni di una ditta esterna. Il primo è residente in provincia di Monza e Brianza, il secondo in provincia di Como. Questa mattina stavano eseguendo alcuni lavori per l'installazione di un condizionatore di un'azienda. A un certo punto, dopo essere saliti su un ponteggio mentre trasportavano l'apparecchiatura che doveva essere montata, hanno perso l'equilibrio e sono precipitati a terra.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'auto medica e due ambulanze. Nessuno dei due sembrerebbe essersi ferito in modo serio, ma sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti.

Nel frattempo i carabinieri della stazione di Vescovato, insieme ai vigili del fuoco e al personale dell'Agenzia di tutela della salute Val Padana hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare soprattutto se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.