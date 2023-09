Incidente sul lavoro a Rodano, operaio precipita da un’impalcatura: è gravissimo A Rodano (Milano) un uomo di 33 anni è precipitato da un’impalcatura alta cinque metri mentre lavorava in un’officina. Ha riportato un trauma cranico ed è ricoverato all’ospedale Niguarda in gravi condizioni di salute.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 21 settembre, a Rodano – comune che si trova nella provincia di Milano – si è verificato un incidente sul lavoro. Un operaio di 33 anni è precipitato da un'impalcatura, alta circa cinque metri, mentre lavorava in un'officina. Ha riportato gravi ferite.

L'operaio di 33 anni è precipitato da un'impalcatura

Sulla base delle informazioni diffuse fino a questo momento, il 33enne stava lavorando nell'officina che si trova in via Kennedy al civico 13. A un certo punto, per cause ancora da accertare, è precipitato da un'impalcatura. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto, intorno alle 11.53, i medici e paramedici del 118 a bordo di un elicottero e un'ambualanza.

Il 33enne ha riportato un trauma cranico: è grave

Sono state fornite subito le prime cure: il 33enne poi, considerate le sue condizioni, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda. Ha riportato un importante trauma cranico. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri. I militari, insieme ai tecnici dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano, dovranno ricostruire la dinamica della vicenda e accertarsi che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.