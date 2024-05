video suggerito

Incidente sul lavoro a Cesano Maderno: un netturbino è stato investito dal suo stesso mezzo Un uomo di 57 anni, di professione netturbino, è stato investito dal suo stesso mezzo a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Le sue condizioni sono apparse gravi: trasportato in codice rosso all’ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

(immagine di repertorio)

Incidente sul lavoro a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Un 57enne, di professione netturbino, è stato investito in via Vivaldi (all'altezza del civico 23) nella mattinata di oggi, lunedì 27 maggio intorno alle ore 8. A provocare l'incidente sembra essere stato lo stesso mezzo utilizzato dall'uomo e parcheggiato in retro. Il netturbino è stato trasportato all'ospedale in codice rosso.

L'incidente ha subito attivato una risposta di emergenza coordinata. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Cesano Maderno e un'ambulanza della Croce Rossa Italiana. Il personale medico ha prestato i primi soccorsi al ferito che, viste le gravi condizioni in cui si trovava, è stato trasportato con urgenza in ospedale in codice rosso.

Sono in corso le indagini per capire esattamente cosa ha provocato l'incidente e quali le cause esatte, Le autorità stanno raccogliendo anche le testimonianze dei presenti per ricostruire la dinamica dell'investimento.

(articolo in aggiornamento)