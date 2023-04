Incidente sul lavoro a Boffalora, griglia di 20 chili cade su un operaio: trasferito in ospedale Un operaio di 24 anni è stato colpito da una griglia di 20 chili mentre lavorava in un cantiere che si trova in provincia di Milano.

È caduta una griglia su un operaio che stava lavorando in un cantiere che si trova a Boffalora sopra Ticino, territorio alle porte di Milano. L'incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 1 aprile. Fortunatamente il ragazzo non è in gravi condizioni di salute. Sul caso indagano gli investigatori della polizia locale e i tecnici dell'agenzia di tutela della salute del territorio della città metropolitana di Milano.

Sul ragazzo è caduta una griglia di circa venti chili

L'incidente si è verificato in un cantiere della Vetropack. Questo si trova in via Magenta e precisamente all'altezza del civico 94. L'operaio, che è un ragazzo di 24 anni, è stato colpito da una griglia di metallo che pesa circa venti chili. Fortunatamente non lo ha travolto in pieno. Sembrerebbe che, mentre la squadra di cui faceva parte il ragazzo stava piastrellando il pavimento, un'altra stava verniciando le tubazioni.

L'operaio è stato portato in pronto soccorso

E proprio questi ultimi avrebbero spostato la griglia che è poi scivolata e caduta. Sono stati chiamati i medici e i paramedici del 118 che sono arrivati con un'automedica e un'ambulanza. Per fortuna, il ragazzo non ha riportato gravi ferite. E, infatti, è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso del Fornaroli di Magenta dove ha svolto tutti gli accertamenti del caso.

Nel frattempo, gli agenti della polizia locale di Boffalora hanno svolto i rilievi che saranno fondamentali per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare, soprattutto, che siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro.