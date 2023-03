Cade da un muretto mentre cerca di recuperare uno zaino: trasferito in ospedale Un uomo di sessant’anni è caduto, a Bergamo, da un muretto mentre cercava di recuperare uno zainetto: fortunatamente si è fratturato solo una gamba.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha cercato di recuperare uno zainetto, ma nel farlo è caduto: è quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 marzo, a Bergamo. L'uomo, per fortuna, non è in gravi condizioni. A salvarlo sono stati i vigili del fuoco che lo hanno poi affidato alle cure dei medici e ai paramedici del 118. È stato portato in ospedale dove ha ricevuto tutte le cure del caso.

L'uomo è caduto da circa tre metri di altezza

Il ferito è un uomo di circa sessant'anni: non sono state diffuse altre informazioni sulla sua identità. In ogni caso, oggi pomeriggio, si trovava in via Borgo Palazzo. A un certo punto, ha provato a recuperare uno zainetto. Non è stato, però, particolarmente attento. Infatti, poco dopo, è caduto da un muretto che è alto circa tre metri. Sono stati chiamati i soccorsi forse da qualche passante che ha visto o sentito il ferito. I vigili del fuoco e il nucleo Saf (Speleo Alpinistica Fluviale) sono intervenuti immediatamente.

Il sessantenne è stato portato in ospedale con una frattura a una gamba

Grazie a un'autoscala, sono riusciti a recuperare il sessantenne che era finito nel greto del torrente Morla. Lo hanno riportato in superficie e lo hanno affidato ai medici e ai paramedici del 118 che sono arrivati con un'ambulanza e un'automedica. Gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure sul posto. Dopo averlo stabilizzato, hanno deciso di trasferirlo in codice giallo in ambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'automedica è invece rientrata in codice verde. Fortunatamente ha riportato solo una frattura a una gamba, ma avrebbe potuto riportato ferite molto più gravi.