Dipendente di una residenza per disabili cade in un pozzo: trasferita in ospedale Una donna di 34 anni è caduta in un pozzo profondo tre metri: è stata soccorsa dai vigili del fuoco e trasferita in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Una dipendente della Residenza sanitaria disabili Villa Pellucca, che si trova a Sesto San Giovanni (Milano), è caduta in un pozzo nella tarda mattinata di oggi, domenica 5 marzo. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e sono riusciti a salvarla: ha riportato gravi ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato intorno a mezzogiorno. La donna, che ha 34 anni, è caduta in un pozzo profondo circa tre metri. Qualcuno ha assistito al drammatico episodio e ha allertato i soccorsi. I vigili del fuoco sono così arrivati in vita Tommaso Campanella 8/10. Con loro, c'erano anche i medici e i paramedici del 118 e il personale dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano.

La donna è stata recuperata e trasportata in ospedale

I pompieri sono riusciti a recuperare la donna e riportarla in superficie. Dopodiché l'hanno affidata alle cure degli operatori sanitari che, una volta stabilizzata sul posto, hanno deciso di trasferirla in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Non è in pericolo di vita, ma non sono state riportate notizie circa la tipologia di ferite che ha riportato.

I rilievi eseguiti dalla polizia e dai tecnici di Ats

Nel frattempo, gli agenti della Questura di Sesto San Giovanni e i tecnici specializzati di Ats nell'ambito della sicurezza sul lavoro hanno svolto tutti i rilievi necessari a capire come abbia fatto la 34enne a finire nel pozzo. Si cercherà di capire se siano state rispettate tutte le norme del caso, se soprattutto quel pozzo fosse segnalato o se si sia trattato di una svista.

Nelle prossime ore potrebbero quindi emergere maggiori dettagli.