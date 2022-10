Incidente sul Lago d’Iseo: Stefano e Michele perdono la vita durante una gita in moto Sono Michele Ferrecchia, ufficiale dell’esercito di 56 anni, e il 55enne di Monza Stefano Varsi le due vittime del drammatico incidente avvenuto sul litorale del lago d’Iseo. Stavano facendo una gita con un gruppo di motociclisti quando si sono scontrati in curva.

Un drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri – sabato 8 ottobre – a Riva di Solto lungo la strada provinciale 469, la litoranea che costeggia il lago d'Iseo in provincia di Bergamo. Qui hanno perso la vita due centauri impegnati in una gita con un gruppo di motociclisti. Si tratta dell'ufficiale dell'Esercito originario di Cagliari Michele Ferrecchia, di 56 anni, e il 55enne di Monza Stefano Varsi.

Da quanto ricostruito finora i due uomini si sono scontrati in curva mentre viaggiavano a bordo delle rispettive motociclette Ktm, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Forse fatale è stata una disattenzione, da quanto si apprende nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Immediatamente il resto della compagnia si è fermata per prestare soccorso chiedendo aiuto, ma le condizioni dei due uomini è apparsa da subito drammatica.

Il personale sanitario del 118 giunto sul luogo ha chiesto l'intervento di due eliambulanze, ma purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Clusone, che hanno chiuso la strada per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e per i rilievi utili ad appurare la dinamica dell'incidente mortale.

Poche ore è morto in auto Elia Martinelli di 23 anni

Sulla stessa strada statale poche ore prima un altro incidente mortale: nella notte tra venerdì e sabato un ragazzo di 23 anni, Elia Martinelli, ha perso la vita, dopo essere finito fuori strada per cause ancora da chiarire nel territorio di Predore. Ferito un altro giovane di 21 anni che viaggiava con lui: soccorso e trasportato in ospedale non sarebbe in pericolo di vita.