Incidente sul cavalcavia del Ghisallo a Milano, scooter contro auto: grave un 58enne Un uomo di 58 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sul cavalcavia del Ghisallo, a Milano. Il 58enne era in sella a uno scooter e si è scontrato contro un’auto per cause da accertare.

A cura di Francesco Loiacono

Il cavalcavia del Ghisallo (repertorio)

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 maggio, a Milano. Un uomo è finito in ospedale dopo essersi scontrato col suo scooter contro un'auto sul cavalcavia del Ghisallo, grande arteria di comunicazione cittadina alla periferia nord-ovest. Lo schianto è avvenuto attorno alle 13.30 per cause da accertare. Entrambi i veicoli viaggiavano nella stessa direzione: è probabile che a causare lo scontro sia stato un cambio di direzione improvviso o un'altra distrazione di uno dei due conducenti dei veicoli, o di entrambi.

Il conducente dello scooter è stato trasportato in ambulanza al Niguarda: è grave

L'automobilista è praticamente uscito illeso dallo scontro, mentre ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter. Si tratta di un uomo di 58 anni che, nello scontro e nella successiva caduta sull'asfalto, ha riportato gravi traumi. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice rosso, due mezzi di soccorso: un'ambulanza e un'automedica. Il 58enne, di cui al momento non si conoscono le generalità , è stato caricato proprio sull'ambulanza e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, dove è al momento ricoverato in condizioni critiche.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano, chiamati a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. I "ghisa" hanno effettuato i rilievi del caso che serviranno anche ad accertare eventuali responsabilità dei conducenti dei veicoli, nella speranza ovviamente che le condizioni del motociclista possano migliorare e l'uomo possa tornare a casa presto dai suoi cari.