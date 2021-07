Sono state segnalate code di oltre sette chilometri sulla Tangenziale Ovest di Milano. Il motivo è un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio, venerdì 2 luglio. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti gravi, ma sono stati registrati notevoli disagi per consentire tutte le operazioni di soccorso. Sul posto infatti si sono recati gli operatori del 118.

Le code si sono formate nella tratta tra Barriera di Terrazzano e Cusago/Milano – Bisceglie

Le code si sono formate a partire dalle 17 e nella tratta tra Barriera di Terrazzano e Cusago/Milano – Bisceglie. A causa dell'incidente, secondo quanto riferito dalla società "Milano Serravalle" che gestisce le tangenziali, il traffico è defluito nelle corsie di marcia ed emergenza. L'allarme all'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia è arrivato invece intorno alle 17.15. Sul luogo dell'incidente sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di tre ambulanze in codice giallo.

In totale sei feriti: nessuno è stato ricoverato

Stando a quanto riportato dal giornale Milano Today, i feriti in totale sono sei: si tratta di uomini dai 35 ai 75 anni che sono stati medicati e assistiti sul posto. Nessuno è infatti stato ricoverato in ospedale trattandosi poi di codici verdi. Oltre ai sanitari, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale. I poliziotti hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Al momento le uniche informazioni che si hanno è che lo scontro è avvenuto tra le uscite di Settimo Milanese e Baggio/Cusago.