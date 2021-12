Incidente stradale a Verdello, donna di 31 anni investita in bici da un tir: in gravissime condizioni In provincia di Bergamo, una donna di 31 anni si trovava in sella alla sua bici quando è stata travolta da un tir: è ricoverata in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Gravissimo incidente stradale a Verdello, comune in provincia di Bergamo: nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 dicembre, una donna da 31 anni è stata investita da un camion mentre si trovava in bici. La 31enne è stata trasferita d'urgenza in ospedale dove è stata ricoverata in gravissime condizioni. Sul posto sono presenti anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso.

La 31enne schiacciata dal camion

Stando alle prime informazioni, l'incidente potrebbe essere stato filmato da alcune telecamere presenti in strada. Quelle immagini potrebbero chiarire quanto accaduto. Sul posto è intervenuta la polizia locale che le ha acquisite e che ha svolto tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che intorno alle 15.45 31enne fosse in sella alla sua bicicletta e stesse tornando a casa – la donna risiede nella Bassa Bergamasca – quando è stata investita da un tir che si stava immettendo sulla strada provinciale Francesca.

La donna è stata sottoposta a un intervento delicato

L'impatto è stato molto violento e la 31enne sarebbe rimasta schiacciata dal camion. Gli operatori sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno deciso di trasferirla in codice rosso con un elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. I medici l'avrebbero sottoposta a un intervento chirurgico molto delicato per cercare di salvarla. La prognosi al momento resta riservata.

Incidente a Cernusco, muore ciclista di 59 anni

Solo alcuni giorni fa, un altro ciclista è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Il 59enne si trovava sulla strada provinciale Padana Superiore a Cernusco sul Naviglio (Milano) quando è stato investito. Purtroppo, nonostante la corsa in ospedale, le ferite erano troppe gravi e l'uomo è morto dopo quattro giorni di ricovero.