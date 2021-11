Incidente stradale a Truccazzano, sbanda con la sua auto e finisce contro un albero: morto un 21enne Un ragazzo è morto in un incidente stradale a Truccazzano: il 21enne sarebbe finito contro un albero. Con lui c’era un amico che non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina, sabato 20 novembre, a causa di un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida della sua auto quando avrebbe sbandato e si sarebbe schiantato contro un albero. L'impatto è avvenuto a Truccazzano, comune in provincia di Milano. Nonostante la folle corsa in ospedale, per il 21enne non c'è stato nulla da fare. Adesso le forze dell'ordine cercheranno di capire cosa possa essere successo.

Con lui anche un ragazzo di 29 anni

L'intervento dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è stato registrato alle 4.04 di questa mattina. I medici e i paramedici del 118, arrivati con due automediche e due autoambulanze, hanno provato a salvarlo. Le ferite riportate erano troppo gravi e, una volta arrivati all'ospedale San Raffaele di Milano, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A bordo dell'auto, c'era anche un ragazzo di 29 anni – un amico originario del suo stesso comune – che è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Si ipotizza il colpo di sonno

Stando a quanto riportato dal giornale "Milano Today", il 21enne – originario di Cassano d'Adda – avrebbe sbandato, finendo fuori strada, ribaltandosi e poi finendo contro un albero. Sul posto anche i carabinieri di Cassano che hanno svolto tutti i rilievi del caso e ricostruito la dinamica dell'incidente. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono il colpo di sonno, un malore o che il 21enne possa avere perso il controllo della sua auto per l'alta velocità.