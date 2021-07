Incidente stradale a Trezzo sull’Adda, cade dalla moto e striscia per venti metri: grave un 47enne Un uomo di 47 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Niguarda di Milano a causa di un incidente che si è verificato a Trezzo sull’Adda. Secondo una prima ricostruzione, il 47enne avrebbe perso il controllo della sua moto mentre tentava un sorpasso e ha riportato diversi traumi.

A cura di Ilaria Quattrone

immagine di repertorio

Ha perso il controllo della sua moto, è caduto e ha strisciato per venti metri: un uomo di 47 anni, nel primo pomeriggio di oggi – martedì 20 luglio – è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale dopo aver riportato diversi traumi a causa di un incidente verificatosi a Trezzo sull'Adda (Milano). Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Al momento sembrerebbe trattarsi di una caduta autonoma: non sono infatti coinvolti altri veicoli.

L'uomo sarebbe caduto mentre tentava un sorpasso

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato alle 13.30: sul posto è sto inviato il personale sanitario del 118 a bordo di un'ambulanza. All'arrivo dei medici l'uomo era in stato confusionale e non ricordava quanto successo. Dopo avergli fornito le prime cure, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. Ha infatti riportato dei traumi alla spalla, al torace e all'addome. Sul luogo anche la polizia locale: secondo i rilievi sembrerebbe essere caduto da sola mentre tentata di sorpassare un'auto.

A Milano un altro motociclista ricoverato in codice rosso

Tra domenica e 18 e lunedì 19 luglio, un altro motociclista è finito in ospedale in codice rosso. L'uomo si trovava a bordo della sua moto quando su viale Ludovico Scarampo a Milano ha investito contro un'auto. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'incidente sia stato causato da una mancata precedenza perché i semafori erano spenti. Il centauro è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Milano.