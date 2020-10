Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale a Treviglio, in provincia di Bergamo. Due auto si sono scontrate attorno alle 13 di oggi, lunedì 5 ottobre, sulla ex strada statale 42 al confine con il comune di Arcene.

L'allarme è scattato alle 13.06. Sul posto, secondo quanto riporta Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza) sono state inviate due ambulanze, un elicottero e un'automedica. Per il piccolo non c'è purtroppo stato nulla da fare. Ferite anche due donne: la madre del piccolo, ricoverata al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, e una 49enne, trasportata al pronto soccorso di Treviglio.

I carabinieri sono presenti sul posto per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo quanto emerso finora, una delle due auto, una Punto, stava viaggiando in direzione di Bergamo quando, per cause da accertare, ha sbandato ed è finita nella corsia opposta. Dall'altra parte stava arrivando una Bmw. La conducente ha cercato di sterzare ma non è riuscita a evitare l'impatto, che è avvenuto proprio dal lato del passeggero, dove era seduto il bambino.