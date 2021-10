Incidente stradale a San Gervasio Bresciano: grave un motociclista di 30 anni Grave incidente oggi pomeriggio a San Gervasio Bresciano. Poco dopo le cinque uno scontro tra una moto e una macchina ha causato gravi lesioni a un centauro trentenne. I medici e i paramedici del 118 giunti sul posto si sono subito accorti delle condizioni dell’uomo e hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Grave incidente questo pomeriggio a San Gervasio Bresciano, in provincia di Brescia. Poco dopo le 17 di oggi, venerdì 1 ottobre, sulla strada Strada provinciale 11 in prossimità di un'azienda agricola una macchina si è scontrata con una moto. I medici e i paramedici del 118 intervenuti tempestivamente hanno soccorso il motociclista di 30 anni che ha riportato dei traumi alla schiena e al torace. A riferirlo in una nota è l'Areu (azienda regionale emergenza urgenza). Le condizioni dell'uomo sono sembrate subito gravi, tanto da richiedere il trasporto in codice rosso in elisoccorso all'Ospedale Civili di Brescia. Sul posto sono intervenuti anche un'automedica e un'ambulanza. Spetterà alla polizia stradale ricostruire le dinamiche dell'incidente per stabilire le eventuali responsabilità.

Altro grave incidente stradale oggi nel Milanese: grave una ciclista

L'incidente nel Bresciano avviene poche ore dopo quello a Vimodrone, nel Milanese. Una ciclista è stata travolta da un’automobile e la donna è stata trovata sulla strada priva di sensi. I medici e i paramedici del 118 l'hanno intubata sul posto e trasportata d’urgenza in ospedale al San Raffaele. Anche se i soccorsi erano usciti per un codice giallo, una volta giunti sul posto hanno constatato che le sue condizioni erano molto gravi. La ciclista è stata trovata in stato di incoscienza. A chiamare aiuto è stata un'automobilista. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per svolgere i rilievi. L'incidente è avvenuto alle 12.40 e la donna ha riportato un trauma cranico. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Vimodrone.