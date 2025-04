video suggerito

Incidente stradale a Milano, scontro tra due moto: 19enne ricoverato in gravi condizioni Scontro frontale tra due moto in viale Toscana a Milano. Un ragazzo di 19 anni è stato ricoverato in ospedale in codice rosso: è in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di lunedì 28 aprile a Milano si è verificato un incidente stradale in viale Toscana a Milano. Due moto si sono scontrate tra loro e un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, sembrerebbe che all'origine dell'incidente – avvenuto poco dopo le 19 – ci sia stato un sorpasso azzardato. Una moto guidata da un ragazzo di 19 anni si sarebbe scontrata frontalmente con un'altra e poi una delle due avrebbe urtato un'automobile e un'altra motocicletta. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica.

Un 19enne è stato soccorso in codice rosso e, dopo aver ricevuto tutte le cure del caso sul posto, è stato trasferito all'ospedale San Raffale di Milano con diverse ferite e traumi. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Altre due persone, una 18enne (che si trovava in sella alla moto del 19enne) e un 46enne, sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo. Non sono in pericolo di vita. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.