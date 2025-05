video suggerito

Incidente stradale a Cazzano Sant'Andrea, scontro tra auto e moto: grave 19enne Incidente stradale a Cazzano Sant'Andrea (Bergamo): un'automobile si è scontrata con una moto. Un 19enne è rimasto gravemente ferito.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, sabato 10 maggio, si è verificato un incidente a Cazzano Sant'Andrea, un comune che si trova in provincia di Bergamo. Un'automobile e uno scooter si sono scontrati tra loro. Un 19enne è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 13.22 in via Angelo Tacchini. L'automobile, una Fiat Sedici, e la moto, una Yamaha MT09, si sono scontrate per cause ancora da accertare. L'impatto è stato molto violento e il 19enne, in sella alla moto, è rimasto ferito. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari de 118 con un'ambulanza e un'automedica. Dopo aver fornito le prime cure del caso sul posto, hanno trasferito il 19enne in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: si sarebbe fratturato un femore e contuso una mano.

L'uomo che guidava l'auto, un 43enne residente a Gazzaniga, non avrebbe riportato ferite. Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Clusone hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. In particolare modo si cercherà di capire cosa possa aver provocato un incidente: se un'infrazione, una distrazione o altro. Nelle prossime ore si potrebbero avere aggiornamenti.