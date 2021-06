Ancora un incidente stradale a Milano: una ragazza di 25 anni è stata investita da un'auto nella giornata di oggi, giovedì 3 giugno. La giovane è stata trasportata d'urgenza in ospedale e ricoverata in prognosi riservata. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente per accertare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni di soccorso è stata chiusa al traffico la strada in cui si è verificato il sinistro.

La ragazza è ricoverata in prognosi riservata

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato alle 07.49: l'incidente si è verificato all'incrocio tra via del Caravaggio e via Dezza, nel quartiere Solari. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 a bordo di due ambulanze e un'automedica. Dopo aver fornito le prime cure alla 25enne, il personale sanitario ha valutato di trasportare la ragazza in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico. Stando alle prime informazioni ottenute, sembrerebbe che sia ricoverata in gravi condizioni. La giovane infatti è in prognosi riservata a causa dei traumi riportati.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia locale

Oltre ai medici, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. I poliziotti hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Si cercherà infatti di capire come sia avvenuto il sinistro e se vi siano responsabilità da parte del conducente del veicolo. I vigili, durante le operazioni, hanno chiuso al traffico la strada che va da via del Caravaggio e fino via Foppa.