Incidente stradale a Como, ferite quattro persone: tra loro anche un bimbo di 6 anni Nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 novembre, si è verificato un incidente stradale a Como. Due automobili si sono scontrate e sono rimaste ferite quattro persone, tra cui un bimbo di sei anni. I carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Tragedia sfiorata a Como: nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 novembre, si è verificato un incidente stradale. Due automobili, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Nell'impatto sono rimaste ferite quattro persone. Tra loro c'è anche un bambino di appena sei anni. Sul luogo si sono precipitati i soccorsi e anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso.

I quattro feriti trasferiti in ospedale in codice giallo

Secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'allarme alla sala operativa è arrivato intorno alle 16.45. I medici e i paramedici del 118 sono stati inviati a bordo di due ambulanze. Dopo essere arrivati in via Bixio e aver fornito le prime cure, hanno optato per il trasporto all'ospedale Sant'Anna in codice giallo. In totale sono rimaste ferite quattro persone: due uomini di 37 e 51 anni, una donna di 47 anni e un bambino di sei anni.

I rilievi affidati ai carabinieri

Oltre ai soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Como e i carabinieri. I pompieri hanno avviato tutte le operazioni di rimozione e messa in sicurezza dell'area. I militari invece stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. I rilievi infatti serviranno per capire cosa abbia portato allo scontro e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Dalle prime informazioni sembrerebbe che i quattro feriti non siano in pericolo di vita.

Ragazzo di 26 anni perde il controllo dell'auto, è gravissimo

Ieri invece un ragazzo di 26 anni si è schiantato con la sua automobile a Caponago, in provincia di Monza e Brianza. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo contro un guardrail della superstrada e poi investendo un'altra auto. L'impatto è stato molto violento tanto che i vigili del fuoco hanno impiegato un'ora per estrarre il 26enne dall'abitacolo. Il ragazzo è stato poi trasferito in condizioni gravissime all'ospedale.