Grave incidente a Caponago: 26enne finisce con la sua Bmw contro il guardrail e un’altra auto Un 26enne ieri sera poco dopo le 19.30 all’altezza di Caponago, in provincia di Monza, sulla tangenziale est ha perso il controllo della sua Bmw ed è andato a sbattere prima contro il guardrail e poi contro una macchina che stava viaggiando nella direzione opposta. Le condizioni del giovane, estratto dalle lamiere dell’auto dopo un’ora di lavoro dei vigili del fuoco, sono gravissime.

A cura di Simona Buscaglia

Fonte foto: Vigili del fuoco

Nella serata di domenica 31 ottobre un 26enne brianzolo ha perso il controllo della sua auto all'altezza di Caponago, in provincia di Monza Brianza, mentre stava percorrendo la Teem, tangenziale est esterna. Il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua auto, sarebbe finito contro il guardrail della superstrada, per poi andare contro una macchina. Sul posto i vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sarebbero durate circa un'ora per estrarre il corpo del giovane dalla vettura.

Fortissimo l'impatto tra le due macchine: 26enne trasportato d'urgenza

Secondo le prime ricostruzioni dell'incidente, il giovane avrebbe perso il controllo della sua Bmw, andando prima a sbattere contro il guardrail e poi contro una Fiat Punto che stava arrivando nella direzione opposta. Il 26enne è stato trasportato in condizioni gravissime al San Raffaele. Ferito anche il conducente dell'altra auto, anche se in modo meno grave: il 46enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Vimercate. Ora la ricostruzione della dinamica esatta dell'incidente spetta ai carabinieri che dovranno anche accertare eventuali responsabilità. La chiamata alla centrale operativa dell'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) è arrivata poco dopo le 19.30 della sera del 31 ottobre. Sul luogo dello scontro sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 a bordo di due ambulanze e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Monza.

Provocano incidente e scappano: a Dervio uomo vivo per miracolo

L'incidente in provincia di Monza, avviene un giorno dopo un altro grave scontro in Lombardia. In quattro a bordo di un’automobile sabato notte provocano infatti un violento incidente, e poi abbandonano la vettura e scappano. È successo a Dervio, in provincia di Lecco. Vivo per miracolo il conducente dell’altro veicolo, il medico Andrea Vitali, già responsabile della Cardiologia clinica dell’ospedale di Gravedona, oggi in pensione. "Hanno sbirciato nell’abitacolo, hanno visto che mi muovevo e sono scappati" avrebbe dichiarato l'uomo.