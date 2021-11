Provocano un incidente e scappano. Chirurgo vivo per miracolo a Dervio (Lecco) In quattro a bordo di un’automobile provocano un violento incidente, poi abbandonano la vettura e scappano. Vivo per miracolo il conducente dell’altro veicolo, il medico Andrea Vitali, già responsabile della Cardiologia clinica dell’ospedale di Gravedona, oggi in pensione. “Hanno sbirciato nell’abitacolo, hanno visto che mi muovevo e sono scappati”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un chirurgo vivo per miracolo dopo un violento incidente nel quale l'altra automobile, dopo l'urto, è stata abbandonata dai conducenti, fuggiti senza prestare soccorso. L'impatto, violentissimo, è avvenuto in località Garavina, a Dervio, attorno alle 23.30 di sabato sera. L'uomo rimasto ferito è Andrea Vitali, chirurgo di 68 anni di Menaggio, già responsabile della Cardiologia clinica dell’ospedale di Gravedona, oggi in pensione. L'uomo era alla guida della propria Mazda CX 5, un suv senza il quale "probabilmente sarei morto", ha spiegato il medico. Dopo l'impatto, i quattro a bordo dell'altro veicolo sono scappata abbandonando l'auto e senza prestare soccorso.

La stessa dinamica dell'incidente è stata raccontata dal dottor Andrea Vitali, a "Il Giorno", che ricorda anche che "dopo l'urto è diventato tutto nero". L'impatto è avvenuto sulla Strada Provinciale 72, nei pressi di una doppia curva ad esse, nella quale i quattro a bordo dell'altra vettura:

All’uscita da una curva hanno perso il controllo della macchina, hanno sbandato e invaso la corsia opposta, cioè quella su cui viaggiavo io. Mi sono piombati addosso a tutta velocità, l’impatto è stato talmente violento da cappottare la mia auto.

Dopo l'impatto, i quattro non solo non si sono fermati dopo l'incidente, ma anzi:

Hanno sbirciato dentro l’abitacolo e quando hanno visto che mi muovevo hanno abbandonato lì la loro macchina e sono scappati senza soccorrermi.

Il medico è stato poi soccorso dai volontari del Soccorso Bellanese, ma ha rifiutato poi di essere accompagno in pronto soccorso, per poi denunciare il tutto ai carabinieri. L'automobile, recuperata, è risultata essere a noleggio: i militari dell'Arma stanno risalendo a chi aveva affittato la vettura. Il cerchio sui quattro responsabili dell'incidente potrebbe chiudersi già nelle prossime ore.