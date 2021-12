Incidente stradale a Bellusco, auto si ribalta dopo uno schianto con un altro veicolo: due feriti Nella mattinata di oggi, domenica 26 dicembre, si è verificato un incidente stradale a Bellusco (Monza e Brianza): una Jeep si è scontrata contro un’altra auto. Entrambi i conducenti sono stati trasferiti in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Ancora un incidente stradale in Lombardia. Nella mattinata di oggi, domenica 26 dicembre, a Bellusco (Monza e Brianza) due auto si sono scontrate. Nell'impatto sono rimaste ferite due persone. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per svolgere i rilievi del caso. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'intera area e rimosso i veicoli.

Entrambi i conducenti trasferiti in ospedale

I medici e i paramedici sono arrivati intorno a mezzogiorno sulla strada provinciale Monza-Trezzo. Il conducente dell'auto ribaltata, una Jeep, sarebbe un ragazzo di vent'anni che è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Il 20enne, dopo lo scontro, è riuscito a uscire dall'abitacolo del veicolo. La sua auto si sarebbe – secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine – scontrata frontalmente con quella di una donna di 46 anni. Anche lei è stata trasferita in ospedale.

Incidente a Truccazzano, morta una donna di 53 anni

Due giorni fa, alla Vigilia di Natale, si è verificato un incidente stradale a Truccazzano (Milano). Anche in questa occasione, si sono scontrate frontalmente due auto. La conducente di una delle due, una donna di 53 anni, è morta sul colpo. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, i medici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. L'altro conducente, un uomo di 79 anni, è stato trasferito in codice verde all'ospedale San Raffaele di Milano. Ha infatti riportato ferite lievi. Sul posto anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.