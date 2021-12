Incidente stradale a Besozzo, schianto tra due auto: ferite quattro persone, tra loro giovanissimi Due auto si sono schiantate e hanno provocato quattro feriti: tra loro ci sono anche dei giovanissimi. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un incidente stradale in Lombardia. Questa volta è accaduto a Besozzo, comune in provincia di Varese. In totale sono quattro le persone che sono rimaste ferite: in parte giovanissime. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenute le forze dell'ordine. Non è ancora chiaro come sia avvenuto l'incidente. I rilievi serviranno a ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Quattro persone ferite

L'incidente è avvenuto nella serata di venerdì 17 dicembre. Sulla strada statale 629, al confine con Cocquio Trevisago, sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 a bordo di due ambulanze. Lo schianto è avvenuto tra due auto: all'interno c'erano tre ragazzi tra i 17 e i 22 anni e una donna di 45 anni. Gli operatori del 118, dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno trasferito in codice giallo i quattro feriti: alcuni sono stati portati a Cittiglio e altri all'ospedale Di Circolo. Oltre ai carabinieri, che hanno svolto tutti i rilievi del caso, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area.

Brinzio, la dottoressa Porcaro travolta e uccisa da un furgone

Due giorni fa, un altro terribile incidente è avvenuto a Brinzio, altro comune in provincia di Varese. La dottoressa Valeria Porcaro, è stata travolta da un furgone mentre si trovava vicino alla sua auto. Nonostante la corsa in ospedale, per lei non c'è stato nulla da fare: è morta poco dopo il ricovero. Il conducente del mezzo è risultato negativo all'alcol test. L'uomo ha affermato di averla investita in retromarcia e di non essersi accorto della sua presenza.