Ha inserito per sbaglio la retromarcia e ha investito una passante: è successo a Barzio, comune in provincia di Lecco, nella giornata di oggi martedì 22 giugno. A essere travolta è una donna di 83 anni che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale più vicino. L'anziana infatti avrebbe riportato gravi traumi. La conducente invece ne è uscita illesa.

L'83enne trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Varese

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato alle 11.01 di questa mattina: in piazza Garibaldi un'anziana aveva perso il controllo della sua jeep investendo una 83enne. Sul posto si sono recati i medici e i paramedici del 118 a bordo di due ambulanze: la passante è stata portata all'ospedale Di Circolo di Varese dove risulta ancora ricoverata in gravi condizioni mentre la conducente, che era in stato di choc, è stata poi portata in codice verde all'ospedale di Lecco.

L'85enne avrebbe perso il controllo della sua macchina

Oltre a investire l'83enne, che stando alle prime informazioni sarebbe una turista che avrebbe riportato una frattura scomposta al braccio, la donna ha travolto i tavolini e le sedie di alcuni esercizi commerciali della piazza. Fortunatamente, stando a quanto riportato dal giornale "Prima Lecco", non era seduto nessun cliente. Oltre agli operatori sanitari, sul posto si sono recati anche gli agenti della polizia locale per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica della vicenda. Da una prima valutazione sembrerebbe che la donna si sia confusa con il cambio automatico.