Incidente nella notte a Milano: autobus Atm travolge diverse auto in sosta, quattro i feriti Un autobus dell’Atm ha travolto alcune auto in sosta a Milano. Nell’incidente, avvenuto nella notte in via Quaranta, sono rimaste lievemente ferite quattro persone.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Incidente stradale nella notte a Milano, in via Quaranta. Un autobus Atm si è scontrato per cause da accertare contro alcune auto. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno all'1.30, all'altezza del civico 41. Stando a quanto ricostruito al momento sembra che l'autobus abbia urtato le quattro vetture mentre stava procedendo verso via Marco d'Agrate: dopo l'impatto il bus è finito sul marciapiede.

Quattro le persone rimaste lievemente ferite: nessuna è grave

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, gli agenti della polizia locale e quattro mezzi di soccorso del 118, tra cui tre ambulanze. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave. Quattro le persone coinvolte, di età compresa tra i 22 e i 49 anni: sono state tutte trasportate in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli e alla clinica Città studi.

Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

Gli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e capire per quale motivo il conducente dell'autobus, un mezzo della linea 95, abbia perso il controllo del bus.