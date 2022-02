Milano, con i 249 milioni del Pnrr Atm comprerà altri 350 nuovi autobus elettrici entro il 2026 Duecentoquarantove milioni di euro destinati ad Atm per comprare nuovi autobus a emissioni zero. Questa l’idea del Comune di Milano. Entro il 2026 la flotta dovrebbe raggiungere le 510 unità.

La Giunta di Milano ha approvato la delibera che autorizza la presentazione di un'istanza per l'accesso ai fondi del Pnrr da destinare ad Atm. L'azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese, con questi soldi, rinnoverà la flotta e le infrastrutture di ricarica. Ne dà comunicazione il Comune.

I soldi del Pnrr per bus a impatto zero: il piano di Comune e Atm

Secondo quanto riportato, con i soldi del Pnrr, un totale di 249 milioni di euro, Atm intende acquistare 350 nuovi autobus ad emissioni zero, portando la propria flotta entro il 2026 a 510 pullman elettrici o con alimentazione a idrogeno. Il costo per l'acquisto dei mezzi è stimato per 195 milioni di euro. Attualmente sono già 160 i pullman dell'Atm ad essere a emissioni zero su dieci linee cittadine. I restanti 54 milioni di euro serviranno invece per le infrastrutture di ricarica. Come spiegato dalla nota del Comune, "questi fondi consentiranno ad Atm di proseguire il piano “Full Electric” che prevede il completo rinnovo entro il 2030 della flotta composta da 1.200 mezzi, rendendola completamente a impatto zero".

Assessore alla Mobilità: Azzereremo le emissioni

L'assessore alla Mobilità Arianna Censi ha detto che "il Comune di Milano, insieme ad Atm, si candida a diventare in meno di un decennio la città con il trasporto pubblico ad emissioni zero". Poi, ha aggiunto: "Una flotta di bus totalmente elettrica continuerà a garantire l’efficienza del servizio, azzerando le emissioni. Il futuro green della nostra città richiede impegno da parte dell’Amministrazione per raggiungere importanti obiettivi. E il rinnovamento del parco mezzi di Atm è uno di questi”.