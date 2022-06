Incidente moto-bici davanti al cimitero, ciclista trasportato in ospedale in codice rosso: è grave Un ciclista di 47 anni è stato trasferito in codice rosso al Niguarda di Milano dopo un violento incidente con una moto a Bresso.

Immagine di repertorio

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 1 giugno, a Bresso, cittadina alle porte di Milano. Un ciclista di 47 anni è rimasto gravemente ferito a seguito dello scontro con una moto. Il sinistro si è verificato pochi minuti dopo le 18.30 in via Edmondo De Amicis, a pochi passi dal cimitero di Bresso.

Incidente davanti al cimitero di Bresso tra una moto e una bici

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, sul posto sono stati inviate due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Una volta arrivati in via Edmondo De Amicis, una squadra di soccorritori si è dedicata al motociclista, un ragazzo di 18 anni, mentre la seconda ha raggiunto il ciclista, trovato riverso a terra. Il primo fortunatamente ha riportato solo contusioni minori, motivo per cui è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Ciclista ricoverato in codice rosso, ha un importante trauma cranico

Diverse le sorti per il ciclista 47enne: le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. In stato di semi coscienza, i sanitari l'hanno stabilizzato sul posto prima di caricarlo sull'ambulanza e portarlo a sirene spiegate al pronto soccorso del Niguarda. Stando al referto dei soccorritori, l'uomo ha riportato un importante trauma cranico. Davanti al cimitero di Bresso sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che hanno messo in sicurezza l'area avviando tutti i rilievi del caso. Le indagini per scoprire cosa è accaduto e ricostruire l'esatta dinamica del violento incidente sono affidate a loro.