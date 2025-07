Incidente a Cellatica, perde il controllo della moto e cade a terra: morto un ragazzo di 16 anni

Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato questa mattina a Cellatica, un comune in provincia di Brescia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e la polizia stradale di Brescia per svolgere i rilievi.

Questa mattina, martedì 29 luglio, un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato a Cellatica, un comune in provincia di Brescia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e la polizia stradale di Brescia.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 10:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 10:14 a bordo di un'ambulanza e di due automediche in codice rosso. Insieme a loro, sarebbe stata allertata anche la polizia stradale di Brescia.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il ragazzo stava percorrendo in motorino via Campiani quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo su cui stava viaggiando e sarebbe caduto sbattendo violentemente al suolo. Una volta giunti sul posto, i medici e i paramedici del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo per il quale non c'era già più niente che si potesse fare: a nulla sono servite le manovre di rianimazione.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che, al momento, starebbero svolgendo tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così far luce sull'accaduto accertando tutte le responsabilità del caso.