Incidente in moto a Nuvolento, in provincia di Brescia: Luca Colosio muore a 28 anni Luca Colosio è morto a 28 anni a causa di un incidente in moto avvenuto nella tarda serata di domenica 24 settembre a Nuvolento, in provincia di Brescia.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Luca Colosio

Nella notte fra domenica 24 e lunedì 25 settembre Luca Colosio, di appena 28 anni, è morto in seguito a un tragico incidente in moto a Nuvolento, in provincia di Brescia. Il giovane centauro stava percorrendo Via Giuseppe Garibaldi e, arrivato all'incrocio con la Strada provinciale 116, si è schiantato con una Lancia Ypsilon guidata da una signora di 79 anni, che invece non ha riportato ferite gravi dopo l'impatto. Nessuna seria conseguenza neanche per l'amico di Luca, che viaggiava sul sellino posteriore della moto.

Incidente in moto a Nuvolento

Secondo quanto finora ricostruito dalla compartimento della Polizia Stradale che sta indagando sull'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto dopo le 22 di domenica, la moto con a bordo Colosio e il suo amico stava viaggiando in direzione di Salò, mentre l'autostrada svoltando nel senso opposto e quindi verso Brescia. Non sono ancora chiare eventuali responsabilità dello scontro, ma di sicuro lo schianto è stato così forte che che molti residenti della zona hanno sentito l'urto e sono scesi in strada per vedere cosa fosse successo.

Luca Colosio muore a 28 anni

Dopo lo schianto, Luca Colosio, originario di Paitone, sempre in provincia di Brescia, è stato sbalzato per diversi metri per poi atterrare sull'asfalto sotto il guard-rail. Immediatamente è sopraggiunta sul posto un'ambulanza, che ha trasportato il 28enne in ospedale. Ma ormai non c'era già più nulla da fare e il ragazzo è deceduto a causa delle ferite riportate. Altre due ambulanze, invece, hanno trasferito l'amico di Luca che viaggiava in moto con lui all'ospedale di Gavardo e la 79enne alla guida dell'auto alla Poliambulanza, ma nessuno dei due è in pericolo di vita.