Incidente in galleria a Costa Volpino sulla Tonale: 3 automobili coinvolte, strada chiusa La galleria Costa Volpino, sulla strada statale del Tonale e della Meldola (Bergamo) è stata chiusa in entrambe le direzioni a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto tre automobili; si sarebbe trattato di un impatto frontale-laterale. Sul posto i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. Ci sono 6 feriti, tra cui un bambino di 6 anni.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale che ha visto coinvolte tre automobili ha determinato la temporanea chiusura della galleria Costa Volpino, sulla strada statale Tonale, nella provincia di Bergamo. Lo schianto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 18 luglio, sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco. La dinamica resta da accertare, dalle prime informazioni risultano 6 feriti, tra cui una ragazza e un bambino.

Per consentire i soccorsi, e per liberare la carreggiata dai veicoli coinvolti nell'incidente, è stato necessario chiudere in entrambe le direzioni la galleria, sulla statale 42 del Tonale e della Meldola. L'impatto è avvenuto al km 63,800, tra i territori di Costa Volpino e Lovere. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, che attualmente è al vaglio delle forze dell'ordine, i tre veicoli si sarebbero scontrati con un impatto frontale-laterale; non è chiaro se l'incidente sia avvenuto durante una manovra di sorpasso o se le prime due automobili si siano scontrate frontalmente e poi siano state colpite dal terzo veicolo.

Incidente in galleria sulla Tonale, 6 feriti

Secondo le prime informazioni nello schianto sarebbero rimaste ferite almeno 6 persone: quattro adulti di 63, 46, 43 e 30 anni, una ragazza di 16 anni e un bambino di 6 anni; due dei feriti sono in codice rosso, i sanitari dell'Areu sono intervenuti con l'elisoccorso. Le indagini per la ricostruzione della dinamica sono affidati ai carabinieri di Clusone, presenti sul posto, mentre i Vigili del Fuoco sono al lavoro per ripristinare la carreggiata e consentire nel minor tempo possibile la riapertura della strada.

Seguiranno aggiornamenti.