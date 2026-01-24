Incidente in corso Sempione a Milano, un morto e due feriti: coinvolte due auto e un camioncino Amsa

Due automobili si sono scontrate con un camioncino dell’Amsa in corso Sempione questa mattina. Nello scontro è morto un uomo di 45 anni e altri due, di 27 e 37 anni, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale.

Immagine di repertorio

All'alba di oggi, sabato 24 gennaio, si è verificato un grave incidente in corso Sempione, nel cuore di Milano. Nel sinistro, che ha coinvolto tre veicoli, tra cui un camioncino dell'Amsa, ha perso la vita un uomo di 45 anni e altri due, rispettivamente di 27 e 37 anni, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 5:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 5:16 a bordo di due ambulanze e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Milano.

Stando a quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in corso Sempione, vicino all'incrocio con via Biondi, a due passi da piazza Firenze, quando due auto si sarebbero scontrate violentemente con un camioncino dell'Amsa (Azienda Milanese Servizi Ambientali). Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno constatato il decesso del 45enne che viaggiava a bordo di una delle automobili per il quale non c'era più nulla che si potesse fare. Nel frattempo, i soccorritori hanno trasportato in ospedale, rispettivamente al San Carlo e al Fatebenefratelli di Milano, un 27enne e un 37enne.

Al momento, gli agenti della polizia locale sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare tutte le responsabilità del caso. Secondo la prima ricostruzione, il mezzo dell'Amsa avrebbe urtato con la parte frontale il lato sinistro della Bmw che proveniva dalla sua destra. Dopo l'urto la vettura è stata trascinata in avanti, abbattendo un semaforo e altra segnaletica verticale e terminando la corsa contro una seconda auto che proveniva dalla direzione opposta. Dai primi rilievi, quindi, il mezzo Amsa non avrebbe dato la precedenza alla Bmw.